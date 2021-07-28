Son dakika gündem: Adana Feke'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika gündem haberi... Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Akoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye söndürme helikopterleri ile arazözler sevk edildi.
Orman ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven