2 metrelik siyah yılanın, kendi boyundaki gri benekli yılanı yemesi saniye saniye kamerada
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2 metrelik siyah yılanın, kendi boyundaki gri benekli yılanı yemesi saniye saniye kamerada

İhlas Haber Ajansı / Ayhan Babat - Haberler | Güncel

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinin 7 boru piknik alanında 2 metrelik siyah yılanın, kendi boyundaki gri benekli yılanı yemesi saniye saniye telefona kaydedildi.

Şenoba'nın 7 boru piknik alanına ailesiyle birlikte pikniğe giden Yılmaz Bulut, oturdukları alandan kalkıp gezerken yanından geçtiği çalılardan bir ses geldiğini fark etti.

YILANI YEDİĞİ ANLAR KAMERADA

Sese doğru giden Bulut, 2 metre boyu olan siyah bir yılanın kendi boyunda bir yılanın yarısını yutmuş diğer yarısını da yutmaya çalıştığını fark etti. Telefonuna sarılan Bulut, o anları anbean kaydetti.

Bulut bir süre kayda aldıktan sonra oradan uzaklaşıp oturdukları piknik alanına geçti.

2 metrelik siyah yılanın, kendi boyundaki gri benekli yılanı yemesi saniye saniye kamerada
2 metrelik siyah yılanın, kendi boyundaki gri benekli yılanı yemesi saniye saniye kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ayhan Babat

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