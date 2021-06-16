2 metrelik siyah yılanın, kendi boyundaki gri benekli yılanı yemesi saniye saniye kamerada

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinin 7 boru piknik alanında 2 metrelik siyah yılanın, kendi boyundaki gri benekli yılanı yemesi saniye saniye telefona kaydedildi.

Şenoba'nın 7 boru piknik alanına ailesiyle birlikte pikniğe giden Yılmaz Bulut, oturdukları alandan kalkıp gezerken yanından geçtiği çalılardan bir ses geldiğini fark etti.

YILANI YEDİĞİ ANLAR KAMERADA

Sese doğru giden Bulut, 2 metre boyu olan siyah bir yılanın kendi boyunda bir yılanın yarısını yutmuş diğer yarısını da yutmaya çalıştığını fark etti. Telefonuna sarılan Bulut, o anları anbean kaydetti.

Bulut bir süre kayda aldıktan sonra oradan uzaklaşıp oturdukları piknik alanına geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ayhan Babat