Son dakika güncel: Vali Gündüzöz, milli parktaki çalışmaları inceledi
Son dakika haberi... Muş Valisi İlker Gündüzöz, Malazgirt ilçesinde yapımı devam eden Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda incelemelerde bulundu.
18.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:41
Muş Valisi İlker Gündüzöz, Malazgirt ilçesinde yapımı devam eden Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda incelemelerde bulundu.
İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal ile Malazgirt ilçesine gelen Vali Gündüzöz'ü İlçe Kaymakamı Emre Yalçın milli parkta karşıladı.
Parkta incelemelerde bulunan Gündüzöz çalışmalar hakkında İlçe Kaymakamı Emre Yalçın ve firma yetkilisi Felat Şengal'dan bilgi aldı.
Gündüzöz, çalışmaların en kısa zamanda bitirilmesi için yüklenici firma yetkilisi Felat Şengal'a talimat verdi.
Daha sonra Vali Gündüzöz, beraberindeki heyetle ilçeden ayrıldı.
Kaynak: AA