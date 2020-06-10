Son dakika güncel: Uçkurutan hastalığı limonda rekolteyi düşürecek
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Son dakika güncel: Uçkurutan hastalığı limonda rekolteyi düşürecek

Son dakika haberine göre MERSİN'in Erdemli ilçesinde mayıs ayında görülen sıcak hava dalgası nedeniyle limon bahçelerinde uçkurutan hastalığı oluştuğu ve ağaçların meyvelerinin döküldüğü bildirildi.

Son dakika güncel: Uçkurutan hastalığı limonda rekolteyi düşürecek
10.06.2020 08:27 | Son Güncelleme: 10.06.2020 08:31

MERSİN'in Erdemli ilçesinde mayıs ayında görülen sıcak hava dalgası nedeniyle limon bahçelerinde uçkurutan hastalığı oluştuğu ve ağaçların meyvelerinin döküldüğü bildirildi.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, ilçede limon bahçelerini gezerek incelemelerde bulundu. Limonda uçkurutan hastalığı nedeniyle gelecek sezon rekoltenin yüzde 40 oranında düşeceğini kaydeden Şahin, "Mayıs ayı çerisinde yaşanan sıcak hava nedeniyle narenciye bahçelerimizde meydana gelen uçkurutan hastalığı nedeniyle yaklaşık yüzde 40 civarında meyve dökülmesi meydana geldi. Bu hastalık çiftçilerimizi çok büyük oranda etkiledi. Gelecek sezon için rekoltenin yüzde 30 oranında düşük olması bekleniyor" diye konuştu.

'BAHÇELERİ SIK SIK SULAYIN'

Çiftçilere bahçelerini sık sık sulamaları yönünde tavsiyede bulunan Şahin, "Bu yıl çiftçi fiyat dengesizliği ve ihracat konusunda büyük sıkıntılar çekti. Şimdi sıcak havanın etkisi ile meydana gelen uçkurutan hastalığı meyvelerin dökümüne neden olurken, gelecek sezon için de tehlike sinyalleri çalışıyor. Çiftçilerimize tavsiyemiz, bahçelerini sık sık sulasınlar. Uçkurutan hastalığı için gerekli ilaçlama ve bakımlarını yaptırsınlar. İnşallah artık meyveler dökülmez" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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