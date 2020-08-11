Son dakika güncel: Şiddetli yağışın ardından temizlik ve hasar tespit çalışmalarına başlandı Bir son dakika haberine göre Şiddetli yağışın ardından zarar gören apartman Apartmanda kiracı olarak oturan Mustafa Arıcı'nın konuşması Sel suyunun oluşturduğu çamur birikintileri Zarar gören iş yerinden görüntüler Rize'deki şiddetli yağışın ardından temizlik ve hasar tespit çalışmalarına başlandı Kentte etkili olan...

Şiddetli yağışın ardından zarar gören apartman Apartmanda kiracı olarak oturan Mustafa Arıcı'nın konuşması Sel suyunun oluşturduğu çamur birikintileri Zarar gören iş yerinden görüntüler Rize'deki şiddetli yağışın ardından temizlik ve hasar tespit çalışmalarına başlandı Kentte etkili olan şiddetli yağışın ardından ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar temizlik çalışmalarını sürdürürken, AFAD ekipleri de hasar tespit çalışmalarına başladı. Kaynak: AA