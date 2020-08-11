Son dakika güncel: Şiddetli yağışın ardından temizlik ve hasar tespit çalışmalarına başlandı
Bir son dakika haberine göre Şiddetli yağışın ardından zarar gören apartman Apartmanda kiracı olarak oturan Mustafa Arıcı'nın konuşması Sel suyunun oluşturduğu çamur birikintileri Zarar gören iş yerinden görüntüler Rize'deki şiddetli yağışın ardından temizlik ve hasar tespit çalışmalarına başlandı Kentte etkili olan...
11.08.2020 14:50 | Son Güncelleme: 11.08.2020 15:02
Şiddetli yağışın ardından zarar gören apartman
Apartmanda kiracı olarak oturan Mustafa Arıcı'nın konuşması
Sel suyunun oluşturduğu çamur birikintileri
Zarar gören iş yerinden görüntüler
Rize'deki şiddetli yağışın ardından temizlik ve hasar tespit çalışmalarına başlandı
Kentte etkili olan şiddetli yağışın ardından ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar temizlik çalışmalarını sürdürürken, AFAD ekipleri de hasar tespit çalışmalarına başladı.
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Kaynak: AA