Son dakika güncel: Ömerağzı sahilini çöpten temizlediler Gelen son dakika haberlerine göre Zonguldak'ın Çatalağzı beldesindeki Ömerağzı Sahilinde, gönüllülerin oluştuğu grupla bu yıl ikincisi gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi ile temizlik çalışması yapıldı.

Zonguldak'ın Çatalağzı beldesindeki Ömerağzı Sahilinde, gönüllülerin oluştuğu grupla bu yıl ikincisi gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi ile temizlik çalışması yapıldı.

Çatalağzı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince bu yıl ikinci kez sahil temizlik çalışması yapıldı. Dernek Başkanı Nevzat Ay "Bugün Derneğimizin Ömerağzı Sahil Temizleme Projesinin ikincisini gerçekleştirdik. Bu anlamlı ve önemli projede bizleri yalnız bırakmayıp geldiği günden itibaren sosyal projelere destek olan Kilimli İlçe Emniyet Müdürümüz Ünay Altun'a, Kilimli Belediye Başkanımız Kamil Altun, Çatalağzı Belediye Başkanlığımıza Meclis Üyelerimize, Mevlüde Yalçıner ve Leyla Temiz hanımefendiye, İşadamı ağabeyimiz Alaattin Kurnaz'a, Doğancılar Mahalle Muhtarım Kadir Ezin'e; emeği geçen herkese yönetim kurulumuz adına teşekkür ederiz. Sahilleri temiz tutalım" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA