Son dakika güncel: Küçükçekmece'de kocasını bıçaklayan kadının çocuğunu 11'inci kattan atmak istedi
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Son dakika güncel: Küçükçekmece'de kocasını bıçaklayan kadının çocuğunu 11'inci kattan atmak istedi

Gelen son dakika haberine göre KÜÇÜKÇEKMECE'de bir kadın tartıştığı kocasını bıçakladıktan sonra çocuğunu 11'inci kattaki evlerinin balkonundan sarkıtarak aşağı atmakla tehdit etti.

Son dakika güncel: Küçükçekmece'de kocasını bıçaklayan kadının çocuğunu 11'inci kattan atmak istedi
08.06.2020 01:21 | Son Güncelleme: 08.06.2020 01:24

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir kadın tartıştığı kocasını bıçakladıktan sonra çocuğunu 11'inci kattaki evlerinin balkonundan sarkıtarak aşağı atmakla tehdit etti. Cinnet geçiren kadını olay yerine giden polis ekipleri ikna etti. 

Olay saat 23.00 sıralarında Atakent Mahallesi 235 Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, kocası Suat A. ile tartışan Esra A. cinnet geçirdi. Mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile kocasını bıçaklayan Esra A. ardından çocuğunu alarak 11'inci katta bulunan evlerinin balkonuna çıktı. Bağırarak çocuğu balkondan aşağı sarkıtan kadını toplanan komşuları ikna etmeye çalıştı. Bunun üzerine çocuğu içeri alan Esra A. elindeki bıçakla bağırmaya ve tehditler savurmaya devam etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.  İtfaiye ekipleri kadının balkondan atlama ihtimaline karşılık yere branda açtı. Yaralı koca Suat A. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

POLİS İKNA ETTİ 

Polis ekipleri bir türlü sakinleşmeyen kadını uzun uğraşlar sonucunda ikna ederek aşağı indirdi. Cinnet getiren Esra A. da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Komşuları olan ve olayı gören Semih Aslan, "kendileri 11'inci kattaki komşularımız olurlar. Bayan cinnet getirdi, eşini bıçakladı. Çocuğu da balkondan sarkıtınca böyle bir gece yaşıyoruz. İki tane çocuğu var, çocuklardan biri otizmli, balkondan sarkıttı, atmaya kalktı ama tekrar içeri aldı. Şu an bekliyoruz, eşi hastanede" şeklinde konuştu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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