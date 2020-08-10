Son dakika güncel: Diyarbakır'da binanın çatı katında yangın Son dakika haberleri: Diyarbakır'da binanın çatı katında yangınDiyarbakır'da bir binanın en üst katındaki dairede doğalgazdan kaynaklandığı sanılan patlama sonrası yangın çıktı.

Diyarbakır'da binanın çatı katında yangın

Diyarbakır'da bir binanın en üst katındaki dairede doğalgazdan kaynaklandığı sanılan patlama sonrası yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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DİYARBAKIR, (DHA)

Kaynak: DHA