Son dakika güncel: Diyarbakır'da binanın çatı katında yangın
Son dakika haberleri: Diyarbakır'da binanın çatı katında yangınDiyarbakır'da bir binanın en üst katındaki dairede doğalgazdan kaynaklandığı sanılan patlama sonrası yangın çıktı.
10.08.2020 21:38 | Son Güncelleme: 10.08.2020 21:43
Diyarbakır'da binanın çatı katında yangın
Diyarbakır'da bir binanın en üst katındaki dairede doğalgazdan kaynaklandığı sanılan patlama sonrası yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)
DİYARBAKIR, (DHA)
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Kaynak: DHA