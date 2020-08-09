Son dakika güncel: Asırlık düğün geleneği Kovid-19 önlemleri alınarak yaşatılıyor
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Son dakika güncel: Asırlık düğün geleneği Kovid-19 önlemleri alınarak yaşatılıyor

Son dakika haberlerine göre Tokat'ın Niksar ilçesinde asırlardır uygulanan düğün geleneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamındaki tedbirlere uyularak devam ettiriliyor.

09.08.2020 11:20 | Son Güncelleme: 09.08.2020 11:38

Tokat'ın Niksar ilçesinde asırlardır uygulanan düğün geleneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamındaki tedbirlere uyularak devam ettiriliyor.

İlçeye bağlı Yolkonak beldesi Merkez Mahallesi'ndeki düğünde, damadın derede yıkanarak damatlık giydirmesi geleneği, Kovid-19 önlemleri nedeniyle maske kuralına dikkat edilerek yapıldı.

Gelenek kapsamında damat Emrah Kaya, davul zurna eşliğinde arkadaşları tarafından evinden alınıp dere kenarına götürülerek kıyafetleriyle suya atıldı. Daha sonra sudan çıkarılan damada, kazanda kaynatılan suyla yıkandıktan sonra damatlık giydirildi.

Bu sırada etkinliğe katılan gençler, sosyal mesafeye özen göstermeye çalıştı ve maske taktı.

Damat Emrah Kaya, AA muhabirine, adetlerini yerine getirdiklerini belirterek, "Allah hayırlı uğurlu eyler inşallah. Önlemlere uyarak yaşamımıza devam edeceğiz." dedi.

Belde sakinlerinden Ömer Ergökmen de dedelerinden kalan geleneği sürdürdüklerini söyledi.

Beldede yapılan düğünlerin 3 gün sürdüğünü dile getiren Ergökmen, "Cumartesi sabah damat gelir, banyosunu yapar, damatlığını giyer. Sonra oynayarak evine gider. Yıllardır geleneğimiz böyle. Torunları olarak bu geleneği devam ettiririz. Yaz kış, hiçbir şekilde fark etmiyor. Burada önemli olan adetimiz. Onu aynı şekilde devam ettiriyoruz." ifadesini kullandı.

Düğün süresince Kovid-19 salgını nedeniyle getirilen kurallara uyduklarını vurgulayan Ergökmen, "Maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ediyoruz. Maske ve sosyal mesafeyi de katarak adetimizi yapmaya çalıştık." diye konuştu.

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Son dakika güncel: Asırlık düğün geleneği Kovid-19 önlemleri alınarak yaşatılıyor

Kaynak: AA

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