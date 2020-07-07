Son dakika güncel: ADIYAMAN Kaynak sırasında yanan iş makinesi kullanılmaz hale geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika güncel: ADIYAMAN Kaynak sırasında yanan iş makinesi kullanılmaz hale geldi

Gelen son dakika haberlerine göre Kaynak sırasında yanan iş makinesi kullanılmaz hale geldiADIYAMAN'da, kaynak yapıldığı sırada alev alan iş makinesi kullanılmaz hale geldi.

07.07.2020 22:10 | Son Güncelleme: 07.07.2020 22:50

Kaynak sırasında yanan iş makinesi kullanılmaz hale geldi

ADIYAMAN'da, kaynak yapıldığı sırada alev alan iş makinesi kullanılmaz hale geldi. Adıyaman- Şanlıurfa yolunun 35'inci kilometresinde Hasan Tanrıverdi'ye ait çiftlikte iş makinesine kaynak yapıldığı sırada samanlara sıçrayan ateş, yangına neden oldu. Büyüyen alevler iş makinesine sıçradı. Alevler içinde kalan iş makinesini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakikalık çalışma ile yangını söndürdü. İş makinesinin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika güncel: ADIYAMAN Kaynak sırasında yanan iş makinesi kullanılmaz hale geldi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sosyal medyada video paylaşmak için su birikintisine giren 17 yaşındaki genç boğuldu 3. Sayfa
Sosyal medyada video paylaşmak için su birikintisine giren 17 yaşındaki genç boğuldu
Aydın'da bir vatandaş 'Tapulu malım' dediği yolu, ulaşıma kapattı Yaşam
Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
Son Dakika: Medipol Başakşehir, sahasında Denizlispor'u 2-0 mağlup etti Spor
Son Dakika: Medipol Başakşehir, sahasında Denizlispor'u 2-0 mağlup etti
Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı Spor
Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı
Türkiye ile Çin ticari faaliyetleri kolaylaştırmak için anlaşma imzalayacak Ekonomi
Türkiye ile Çin ticari faaliyetleri kolaylaştırmak için anlaşma imzalayacak
Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı Güncel
Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Son Dakika: İstanbul, Ankara, Kayseri, Kahramanmaraş ve Hatay'da asker uğurlama törenlerine yasak geldi
Son Dakika: İstanbul, Ankara, Kayseri, Kahramanmaraş ve Hatay'da asker uğurlama törenlerine yasak geldi
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü
Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, okulların açılmasını değerlendirdi: Ne yaparsanız yapın risk artacaktır
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, okulların açılmasını değerlendirdi: Ne yaparsanız yapın risk artacaktır
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için 'makarna' gibi şifreli kelimeler kullanmış
Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış
ABD savaş gemisi 'USS Porter' İstanbul Boğazı'ndan geçti
ABD savaş gemisi "USS Porter" İstanbul Boğazı'ndan geçti
ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmen çekildi
ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmen çekildi
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Ünlü anketçinin çalışmasına göre, Türkiye'deki en büyük sorun ekonomi; çözüm AK Parti
Ünlü anketçinin çalışmasına göre, Türkiye'deki en büyük sorun ekonomi; çözüm AK Parti
Koronavirüs önlemlerini hiçe sayıp boğazda parti veren kadınlı erkekli gruba 154 bin lira ceza
Koronavirüs önlemlerini hiçe sayıp boğazda parti veren kadınlı erkekli gruba 154 bin lira ceza
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
Arjantin'de 70 yıl önce bulunan balık fosilinin 70 milyon yıllık olduğu keşfedildi
Arjantin'de 70 yıl önce bulunan balık fosilinin 70 milyon yıllık olduğu keşfedildi
Gelibolu Yarımadası'nda dün çıkan orman yangınına arıcıların sebep olduğu düşünülüyor
Gelibolu Yarımadası'nda dün çıkan orman yangınına arıcıların sebep olduğu düşünülüyor
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! 5 ilçe alarm veriyor
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! 5 ilçe alarm veriyor
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Yaşar Güler Halife Hafter Numan Kurtulmuş Erol Katırcıoğlu
Magazin Emrah Cem Yılmaz Ebru Gündeş Bülent Ersoy
Spor Falcao Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Çocuk Temmuz Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son dakika güncel: ADIYAMAN Kaynak sırasında yanan iş makinesi kullanılmaz hale geldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 23:02:22. #1.15#
title