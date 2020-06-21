Son dakika güncel: ADANA Babalar Günü'nde feci kaza Elektrik akımına kapılan üç çocuk babası öldü
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Son dakika güncel: ADANA Babalar Günü'nde feci kaza Elektrik akımına kapılan üç çocuk babası öldü

Son dakika güncel haberi: Babalar Günü'nde feci kaza: Elektrik akımına kapılan üç çocuk babası öldüADANA'da üç çocuk babası boya işçisi Serkan Kocabaş (29), 2 katlı bir binanın dış cephesini boyadığı sırada fırçasının elektrik tellerine çarpması sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti.

21.06.2020 13:23 | Son Güncelleme: 21.06.2020 13:32

Babalar Günü'nde feci kaza: Elektrik akımına kapılan üç çocuk babası öldü

ADANA'da üç çocuk babası boya işçisi Serkan Kocabaş (29), 2 katlı bir binanın dış cephesini boyadığı sırada fırçasının elektrik tellerine çarpması sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Merkez Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde bugün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, üç çocuk babası boya işçisi Serkan Kocabaş, mahallede bulunan iki katlı bir binanın dış cephe boyasını yapmak için anlaştı. Sabah saatlerinde çalışmaya başlayan Kocabaş, binanın damına çıkarak üst bölgeleri boyamaya başladı. Bu sırada Kocabaş'ın boya yapmak için kullandığı fırçanın metal sapı evin kenarında bulunan elektrik tellerine değdi. Kocabaş, bir anda elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri Kocabaşı elektrik akımına kapılıp asılı kaldığı damdan indirdi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesi sonucu talihsiz işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Serkan Kocabaş'ın cenazesi incelemenin ardından otopsi için ambulansla Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

UZUN SÜRE ÇIRPINDI

Olayı gören mahalle sakini Nadile Akşioğlu, olay anında şok olduğunu ve ne yapacağını şaşırdığını belirterek, "Çalışırken bir anda akıma kapıldı. Uzun bir süre çırpındı. 'Beni kurtarın' diye bağırıyordu. Ama kimse müdahale edemedi, yetişemedi. Sonra da hayatını kaybetti? dedi. Polis ekipleri olay yeri inceleme işlemlerini yaparken ise maske takmadığı görülen birçok mahalle sakini, kalabalık gruplar halinde sosyal mesafe kuralına uymadan çalışmaları izledi.

Son dakika güncel: ADANA Babalar Günü'nde feci kaza Elektrik akımına kapılan üç çocuk babası öldü

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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