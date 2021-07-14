Son Dakika | Gümüşhane'de şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek düzenlendi

Son dakika haberine göre Gümüşhane'de şehit aileleri ve gaziler, onurlarına düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Gümüşhane'de şehit aileleri ve gaziler, onurlarına düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Gümüşhane Valiliği ve Gümüşhane Belediyesince Sema Doğan Yaşam Alanı'nda düzenlenen yemekte, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Programda konuşan Vali Kamuran Taşbilek, gazi ve şehit aileleriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şehitlerin milletin emaneti olduğuna işaret eden Taşbilek, "Onların aileleri bu milletin baş tacıdır. Kahraman gazilerimiz aynı şekilde bu milletin her bir ferdi için baş tacıdır. Kıyamete kadar da bu böyle devam edecek. Bedir'den Çanakkale'ye, Çanakkale'den İstiklal Harbine, İstiklal Harbinden 15 Temmuz'a kadar ve bugün bile hala vatan millet uğruna can veren aziz şehitlerimizi sizlerin huzurunda rahmet ve minnetle yad ediyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Ercan Çimen de vatan uğruna şehit olanları rahmet ve minnetle yad etti.

Şehitlerin aileleri ve gazilerin başları üstünde yeri olduğunu vurgulayan Çimen, "Rabbim 15 Temmuzları bir daha bu millete yaşatmasın. Biz de kendi ilimizde mücadelemizi verdik. Rabbim o günleri bir daha Türk milletine ve bizlere göstermesin." ifadelerini kullandı.

Yemeğin ardından program yapılan dua ile sona ererken, Vali Taşbilek ve Başkan Çimen şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara