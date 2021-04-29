Son dakika haber! Gümüşhane'de otomobil baraja düştü: 1 ölü,1 yaralı
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Son dakika haber! Gümüşhane'de otomobil baraja düştü: 1 ölü,1 yaralı

Son dakika haber! Gümüşhane'de otomobil baraja düştü: 1 ölü,1 yaralı
Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Gümüşhane'de otomobilin baraja düşmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Gümüşhane'de otomobilin baraja düşmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kürtün ilçesinin Tilkicek köyünden Giresun'un Espiye ilçesine giden Ahmet Aydoğan'ın (61) kullandığı 28 YA 202 plakalı otomobil, Sapmaz köyünün Hacılı mevkisinde sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak Gökçebel Barajı'na düştü.

Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Ahmet Aydoğan, yüzme bilmeyen eşi Ayşe Aydoğan'ı (48) da çıkardıktan sonra yüzerek kıyıya ulaştırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ayşe Aydoğan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralı Ahmet Aydoğan ise Kürtün Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kürtün Kaymakamı Mustafa Ayvat ile Gümüşhane İl Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekipleri de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Son dakika haber! Gümüşhane'de otomobil baraja düştü: 1 ölü,1 yaralı
Son dakika haber! Gümüşhane'de otomobil baraja düştü: 1 ölü,1 yaralı
Son dakika haber! Gümüşhane'de otomobil baraja düştü: 1 ölü,1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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