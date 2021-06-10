Son dakika! Gümüşhane'de hayvan yüklü tır devrildi: 1 ölü
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Son dakika! Gümüşhane'de hayvan yüklü tır devrildi: 1 ölü

Son dakika! Gümüşhane'de hayvan yüklü tır devrildi: 1 ölü
Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Gümüşhane'de hayvan yüklü tırın şarampole devrildiği kazada, ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti.

Gümüşhane'de hayvan yüklü tırın şarampole devrildiği kazada, ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti.

Erzincan'dan Rize'ye giden ve kurbanlık hayvan taşıdığı öğrenilen 24 AAN 962 plakalı tır, Kelkit ilçesinin Pöske Dağı mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak şarampole devrildi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Kelkit İtfaiyesi, 112 Acil Servis, Gümüşhane ve Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri geldi.

Kaza nedeniyle hurdaya dönen tırdan güçlükle çıkarılan İsmail Bektaş (59), sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.

Tırın kasasında bulunan yaklaşık 15 kurbanlık büyükbaş hayvan ise telef oldu.

Ekiplerin tırda bir başka kişinin daha bulunması ve ters dönen kasada başka hayvan olma ihtimaline karşı yürüttüğü çalışma devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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