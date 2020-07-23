Son Dakika: Gölbaşı'nda hasat drone ile görüntülendi
Son dakika haberi: Arpa ve buğday hasadının hava görüntüleri ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Bezirhane Mahallesinde çiftçilikle geçimini sağlayan vatandaşlar, bölgedeki birçok tarlayı, arpa ve buğday ekerek değerlendiriliyor.
23.07.2020 13:10 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:03
Arpa ve buğday hasadının hava görüntüleri ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Bezirhane Mahallesinde çiftçilikle geçimini sağlayan vatandaşlar, bölgedeki birçok tarlayı, arpa ve buğday ekerek değerlendiriliyor. Temmuz ayının ortalarında başlayıp ay sonuna kadar devam eden hasat çalışmaları, drone ile görüntülendi.
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Kaynak: AA