Son Dakika: Gölbaşı'nda hasat drone ile görüntülendi Son dakika haberi: Arpa ve buğday hasadının hava görüntüleri ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Bezirhane Mahallesinde çiftçilikle geçimini sağlayan vatandaşlar, bölgedeki birçok tarlayı, arpa ve buğday ekerek değerlendiriliyor.

Arpa ve buğday hasadının hava görüntüleri ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Bezirhane Mahallesinde çiftçilikle geçimini sağlayan vatandaşlar, bölgedeki birçok tarlayı, arpa ve buğday ekerek değerlendiriliyor. Temmuz ayının ortalarında başlayıp ay sonuna kadar devam eden hasat çalışmaları, drone ile görüntülendi. Kaynak: AA