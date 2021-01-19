Son dakika! GMİS Genel Başkanı Yeşil'den aşı talebi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika! GMİS Genel Başkanı Yeşil'den aşı talebi

19.01.2021 16:09 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:12
Son dakika! GMİS Genel Başkanı Yeşil'den aşı talebi

Gelen son dakika haberlerine göre Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşı listesinde madencilerin ikinci grup aşı sıralamasına alınmasını talep etti.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşı listesinde madencilerin ikinci grup aşı sıralamasına alınmasını talep etti.

Yeşil, gazetecilere yaptığı açıklamada, zor günler geçirdiklerini söyledi.

Sağlık çalışanlarının özveriyle mücadele ettiklerini belirten Yeşil, "Biz ağır bir sektörde çalışıyoruz, yerin altında yoğun bir mücadele veren madenci kardeşlerimiz Türkiye ekonomisine katkı vermeye çalışan arkadaşlarımızın liste içinde yer almaması tabi bizim için üzücü oldu. Bunun devamında biz Sağlık Bakanlığı'na bugün yazdığımız bir yazı ile madencilik sektöründe görev yapan vatandaşlarımıza da ikinci grupta aşı sıralaması verilmesini talep ettik. Bugün yazımızı yazdık, takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seçkin Kırarslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump İlham Aliyev Fahrettin Koca Nikol Paşinyan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Bülent Ersoy Seren Serengil
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Ünal Karaman Rıza Çalımbay Emre Taşdemir
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! GMİS Genel Başkanı Yeşil'den aşı talebi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 16:30:10. #1.15#
title