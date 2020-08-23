Son dakika... Giresun'daki selde şehit düşen Uzman Çavuş Onur Kıran'ın cenazesi memleketine getirildi Son dakika haberlerine göre Giresun'daki selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran'ın cenazesi, memleketi Çanakkale'ye getirildi.

Giresun'daki selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran'ın cenazesi, memleketi Çanakkale'ye getirildi.

Askeri kargo uçağıyla Çanakkale Havalimanı'na getirilen Şehit Kıran'ın cenazesini, babası Müjdat Kıran, annesi Filiz Kıran, akrabaları ve yakınları ile Vali İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdür Vekili Alaaddin Tekin, askeri ve mülki erkan karşıladı.

Şehit Kıran'ın cenazesi daha sonra Eceabat ilçesine götürüldü. Kıran'ın naaşının yarın ilçe mezarlığında toprağa verilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA