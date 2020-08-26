Son dakika! GİRESUN'DAKİ SEL FELAKETİNDE HAYATINI KAYBEDEN BETÜL AKGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Son dakika haberi: Haber-Kamera Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZİSTANBUL,DHAGiresun'da meydana gel sel felaketinde kaybolan ve cansız bedeni bulunan Betül Akgün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Haber-Kamera Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZİSTANBUL,DHA

Giresun'da meydana gel sel felaketinde kaybolan ve cansız bedeni bulunan Betül Akgün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Araçlarında mahsur kalan ve selde kaybolan Akgün ailesinden Davut ve Emine Akgün'ü ise arama çalışmaları devam ediyor. İstanbul'da yaşayan Betül Akgün, cenaze namazının ardından Beykoz'da bulunan Örnekköy Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: DHA