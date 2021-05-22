Son Dakika | Giresun'da korkutan araç yangını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Giresun'da korkutan araç yangını

Son Dakika | Giresun'da korkutan araç yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Giresun'un Bulancak ilçesi sanayi sitesinde yanan araç korku dolu anlara neden oldu.

Giresun'un Bulancak ilçesi sanayi sitesinde yanan araç korku dolu anlara neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Bulancak Sanayi Sitesinin girişinde hareket halinde olan bir minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle motor bölümünden alev aldı. Araç içerisinde bulunanların kendisini dışarı atmasının ardından çevrede bulunan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - GİRESUN

Son Dakika | Giresun'da korkutan araç yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri! Çakarlı maganda davasında müşteki şikayetinden vazgeçti, sanık 8 yıl hapse çarptırıldı
Son dakika haberleri! Çakarlı maganda davasında müşteki şikayetinden vazgeçti, sanık 8 yıl hapse çarptırıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Çakır Hande Ataizi Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Fatih Terim Şenol Güneş Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Giresun'da korkutan araç yangını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 16:50:03. #1.14#

title