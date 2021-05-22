Son Dakika | Giresun'da korkutan araç yangını

Gelen son dakika haberine göre Giresun'un Bulancak ilçesi sanayi sitesinde yanan araç korku dolu anlara neden oldu.

Giresun'un Bulancak ilçesi sanayi sitesinde yanan araç korku dolu anlara neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Bulancak Sanayi Sitesinin girişinde hareket halinde olan bir minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle motor bölümünden alev aldı. Araç içerisinde bulunanların kendisini dışarı atmasının ardından çevrede bulunan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı