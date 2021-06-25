Son dakika: Girdikleri kazan içerisinde baygınlık geçiren 2 işçiyi itfaiye kurtardı
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Son dakika: Girdikleri kazan içerisinde baygınlık geçiren 2 işçiyi itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Ali Serkan Aygün - Haberler | Yerel

Son dakika haberi: Girdikleri kazan içerisinde baygınlık geçiren 2 işçiyi itfaiye kurtardı Isparta'da bir inşaat şantiyesinde boya yapmak için girdikleri kazan içerisinde oksijensiz kalarak baygınlık geçiren 2 işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Girdikleri kazan içerisinde baygınlık geçiren 2 işçiyi itfaiye kurtardı

ISPARTA - Isparta'da bir inşaat şantiyesinde boya yapmak için girdikleri kazan içerisinde oksijensiz kalarak baygınlık geçiren 2 işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı. İşçiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay kentteki bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Tahsin Taşçı ve Uğur Kürkçü isimli işçiler boya yapmak için bir kazanın içerisine girdi. Boyama sırasında oksijensiz kalan işçiler, baygınlık geçirdi. Kendilerinden haber alamayan arkadaşları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kazanın içerisine girerek, 2 işçiyi yarı baygın halde çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Taşçı ve Kürkçü, ambulansla hastaneye götürüldü.

Son dakika: Girdikleri kazan içerisinde baygınlık geçiren 2 işçiyi itfaiye kurtardı
Son dakika: Girdikleri kazan içerisinde baygınlık geçiren 2 işçiyi itfaiye kurtardı
Son dakika: Girdikleri kazan içerisinde baygınlık geçiren 2 işçiyi itfaiye kurtardı
Son dakika: Girdikleri kazan içerisinde baygınlık geçiren 2 işçiyi itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Serkan Aygün

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