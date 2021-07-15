Son dakika genel: Anne babasını köye getirmek için İstanbul'a gitti, selde hayatı kurtuldu
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Son dakika genel: Anne babasını köye getirmek için İstanbul'a gitti, selde hayatı kurtuldu

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Bilge - Haberler | Güncel

Son dakika genel haberi: Anne babasını köye getirmek için İstanbul'a gitti, selde hayatı kurtuldu Rize'de sağanak yağış sonucu sel ve heyelandan en çok etkilenen yerlerden birisi olan Çayeli ilçesinin Büyükköy beldesinde saatler önce boşaltılan ev heyelan nedeniyle yerle bir oldu.

Anne babasını köye getirmek için İstanbul'a gitti, selde hayatı kurtuldu

RİZE - Rize'de sağanak yağış sonucu sel ve heyelandan en çok etkilenen yerlerden birisi olan Çayeli ilçesinin Büyükköy beldesinde saatler önce boşaltılan ev heyelan nedeniyle yerle bir oldu.

Vatandaşın heyelandan saatler önce anne babasını bayramda köye getirmek için İstanbul'a gitmesi büyük bir felaketin önüne geçti. Ayrılmalarının ardından ev heyelan nedeniyle yıkıldı.

Komşusunun heyelandan bir süre önce İstanbul'a gitmek için yola çıktığını anlatan belde sakinlerinden Adnan Saruhan, "Sağanak yağış başladığında evde otururken büyük bir patlama sesi duydum. Selinde vurmasıyla ev yukarıdan aşağıya doğru sürüklenerek yıkıldı. Komşumuzun saatler öncesinden bayram nedeniyle anne ve babasını almak için İstanbul'a gitmişti. Bayramda köye getirecekti. Evin bu nedenle boş olması büyük bir faciayı önlemiş oldu. Bizde dün geceyi zor geçirdik uyumadan sabah olmasını bekledik. Büyük korku ve tedirginlik yaşadık" dedi.

Öte yandan sel sonrası bir çok mahallede elektrik nakil hatlarının zarar görmesinden dolayı elektrik kesintisi yaşanırken, vatandaşlar tarafından bazı mahallelerde su kesintilerinin olduğu belirtildi.

Son dakika genel: Anne babasını köye getirmek için İstanbul'a gitti, selde hayatı kurtuldu
Son dakika genel: Anne babasını köye getirmek için İstanbul'a gitti, selde hayatı kurtuldu
Son dakika genel: Anne babasını köye getirmek için İstanbul'a gitti, selde hayatı kurtuldu
Son dakika genel: Anne babasını köye getirmek için İstanbul'a gitti, selde hayatı kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Bilge

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