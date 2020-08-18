Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere "beni öldürün" diye yalvardı Çorum'da, bir şahıs, banka oturan genç kızlara cinsel organını gösterdiği iddiasıyla yaşanan polis kovalamacasının ardından yakalandı. Şüpheli, polis ekiplerine "Öldürün beni daha iyi" dedi.

Çorum'da akşam saatlerinde Gazi Caddesi üzerinde bulunan Kadeş Barış Meydanı'nda meydana gelen olayda, 40 yaşındaki Sinan Ö isimli şahıs, bankta oturan 18 yaşındaki S.A. ve 19 yaşındaki R.S.'ye yaklaşıp cinsel organını gösterdi. Çevredekilerin tepki gösterdiği şüpheli, olay yerinden kaçarken durum polise bildirildi. "ÇEKİN, BU SAATTEN SONRA DAHA ÇOK ÇEKECEKSİNİZ" İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaşanan kovalamaca sonucu, çevredekilerin de yardımıyla şüpheliyi, girdiği çıkmaz sokakta yakaladı. Şüpheli yakalandığı sırada, gazetecilere, "Çekin, bu saatten sonra devamlı çekeceksiniz. Benim yuvam yıkıldı, hayatım bitti" derken polislere de "Öldürün beni daha iyi" dedi. Kaynak: DHA