Son dakika... Gediz'de trafik kazası: 10 yaralı

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde Kütahya'ya hasta götüren ambulansın karıştığı trafik kazasında 3 araç birbirine girdi, 10 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gediz- Uşak karayolu jandarma kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye, Uşak istikametinden Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine hasta taşımakta olan Süleyman Yılmaz (64) idaresindeki 43 AG 891 plakalı ambulans kırmızı ışık ihlali yaparak Jandarma kavşağından Muratdağı istikametine giden Şuayip Kart (31) idaresindeki 43 LH 494 plakalı araç ile Mehmet Koç (49) idaresindeki 06 EF 1181 araçlara çarptı.

Kazada yola savrulan araçlar nedeniyle ortalık adeta savaş alanına dönerken ambulansta bulunan sürücü Süleyman Yılmaz, Bülent Butekin (48), Ayşegül Uşak(43), Şaban Altaş (62) ile 43 LH 494 plakalı araç sürücü Şuayip Kart, 06 EF 1181 plakalı araç sürücüsü Mehmet Koç (49), Nurettin Talha Koç (67), Aysel Koç (75), Nurettin Koç, Mustafa Asım Karabey (22) olmak üzere10 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yolda geniş güvenlik önlemleri alınırken, karayolu polisin yoğun çalışması ile kısa sürede trafiğe açıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KÜTAHYA