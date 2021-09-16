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Son Dakika | Geçitli patlamasında ölen 9 kişi mezarları başında anıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Geçitli patlamasında ölen 9 kişi mezarları başında anıldı

Son dakika haberlerine göre Hakkari'nin Geçitli köyünde 11 yıl önce sivil minibüsün geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola döşenen mayının infilak etmesi sonucu yaşamlarını yitiren 9 kişi, yakınları tarafından mezarları başında anıldı.

Hakkari'nin Geçitli köyünde 11 yıl önce sivil minibüsün geçişi sırasında Pkk'lı teröristlerce yola döşenen mayının infilak etmesi sonucu yaşamlarını yitiren 9 kişi, yakınları tarafından mezarları başında anıldı.

Hakkari'nin Geçitli Köyünde 16 Eylül 2010 tarihinde kent merkezine gelmekte olan Erol Aydın yönetimindeki 65 EN 341 plakalı köy minibüs PKK'lı teröristlerce yola döşenen mayının uzaktan kablo düzeneği ile patlatılması sonucu 9 kişi ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı. Faillerin bulunması için bir araya gelen acılı aileler, patlamanın 11'inci yılında, hayatını kaybeden yakınları; Aydın Erol, Eşref Gür, Cane Dayan, Semiha Dayan, Şirin Kurt, Raife Çiftçi, Enes Erol, Abuzeyt İdem ve Nurullah Umut Çiftçi için mezarları başında anma etkinliği düzenledi. Patlamada yakınlarını kaybeden aileler mezarlıkta yaptıkları anma etkinliğinde ölenlerin fotoğraflarının bulunduğu pankartlar açtı.

Her yıl 16 Eylülde faillerin bulunması için mezarlıkta bir araya geldiklerini ifade eden, Cahit Erol, "Olayımız çok büyük. Acımızda büyük. Bizler failler bulunana kadar her yıl anma etkinliğimize devam edeceğiz" diye konuştu. - HAKKARİ

Son Dakika | Geçitli patlamasında ölen 9 kişi mezarları başında anıldı

Son Dakika | Geçitli patlamasında ölen 9 kişi mezarları başında anıldı

Son Dakika | Geçitli patlamasında ölen 9 kişi mezarları başında anıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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