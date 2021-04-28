Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı
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Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre geçen hafta vaka sayısı en çok artan 5 il; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun oldu. En çok azalan illerimiz ise Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat olarak açıklandı.

Korona salgınının bir türlü kontrol altına alınamaması ve vaka sayılarının kısıtlamalara rağmen bir türlü istenilen seviyeye gelmemesi sonucu önce ülke genelin kısmi kapanmaya gidilmişti. 2 haftalık kısmi kapanmanın da yeterli gelmemesi üzerine ise pazartesi günü toplanan Kabine'den tam kapanma kararı çıktı. Buan göre Türkiye'de yarın akşam 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'e kadar tam kapanma dönemi yaşanacak.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN VE AZALAN 5 İL

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tam kapanma öncesi Twitter hesabından vaka sayılarına ilişkin bir paylaşım yaptı. Twette şu ifadeler yer aldı: "Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun. En çok azalan illerimiz ise, Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat."

Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı
Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nda dün açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2703'ü semptomatik olmak üzere toplam 43 bin 301 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 346 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 57'ye, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 710 bin 582'ye yükseldi.

Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haber Yorumları (1)
KUMKUM : Sanırsın istatistik kurumu başkanı.Aşı nerde sayın bakanım.
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500
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