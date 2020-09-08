Son Dakika: Gaziantep'te zincirleme trafik kazası! 4 ölü, 7 yaralı
Son dakika: Gaziantep'te 4 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
08.09.2020 20:05 | Son Güncelleme: 08.09.2020 20:50
Gaziantep'teki zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil Gaziantep-Nizip kara yolunun 14. kilometresinde çarpıştı.
4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
O sırada seyir halindeki bir kamyonet kaza yapan araçlara çarptı. Bölgeden geçen bir polis aracı da kazaya karıştı. Kazada, otomobillerdeki biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi.
İkisi otomobillerde, ikisi de polis aracında cezaevine teslim edilmeye götürülen hükümlü olmak üzere 7 kişi yaralandı.