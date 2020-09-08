Son Dakika: Gaziantep'te zincirleme trafik kazası! 4 ölü, 7 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Gaziantep'te zincirleme trafik kazası! 4 ölü, 7 yaralı

Son dakika: Gaziantep'te 4 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

08.09.2020 20:05 | Son Güncelleme: 08.09.2020 20:50

Gaziantep'teki zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil Gaziantep-Nizip kara yolunun 14. kilometresinde çarpıştı.

4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

O sırada seyir halindeki bir kamyonet kaza yapan araçlara çarptı. Bölgeden geçen bir polis aracı da kazaya karıştı. Kazada, otomobillerdeki biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi.

İkisi otomobillerde, ikisi de polis aracında cezaevine teslim edilmeye götürülen hükümlü olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Gaziantep'te zincirleme trafik kazası! 4 ölü, 7 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Donald Trump Angela Merkel Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Evgar Acun Ilıcalı Çağatay Ulusoy
Spor Erol Bulut Fatih Terim Metin Oktay Şenol Güneş Lionel Messi
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Uşşaki Tarikatı
Şu an buradasınız: Son Dakika: Gaziantep'te zincirleme trafik kazası! 4 ölü, 7 yaralı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.9.2020 20:50:01. #1.14#
title