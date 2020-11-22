Son Dakika | Gaziantep'te komşular arasında park kavgası: 2 yaralı 1 gözaltı
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Son Dakika | Gaziantep'te komşular arasında park kavgası: 2 yaralı 1 gözaltı

22.11.2020 19:15 | Son Güncelleme: 22.11.2020 19:19
Son Dakika | Gaziantep'te komşular arasında park kavgası: 2 yaralı 1 gözaltı

Son dakika haberlerine göre GAZİANTEP'te, komşu aileler arasında araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

GAZİANTEP'te, komşu aileler arasında araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, komşu iki aile arasında önceki gün araç park yeri nedeni ile tartışma çıktı. Aileler arasında bugün de aynı nedenle başlayan tartışma, tarafların yakınlarının da dahil olması ile büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, Mehmet K., evden aldığı tabanca ile ateş ederek, komşusu Süleyman D. ve Hüseyin D.'yi yaraladı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan Süleyman D. ve Hüseyin D. ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis olayın ardından Mehmet K.'yi kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına aldı.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Son Dakika | Gaziantep'te komşular arasında park kavgası: 2 yaralı 1 gözaltı
Son Dakika | Gaziantep'te komşular arasında park kavgası: 2 yaralı 1 gözaltı
Son Dakika | Gaziantep'te komşular arasında park kavgası: 2 yaralı 1 gözaltı
Son Dakika | Gaziantep'te komşular arasında park kavgası: 2 yaralı 1 gözaltı
Son Dakika | Gaziantep'te komşular arasında park kavgası: 2 yaralı 1 gözaltı
Son Dakika | Gaziantep'te komşular arasında park kavgası: 2 yaralı 1 gözaltı
Son Dakika | Gaziantep'te komşular arasında park kavgası: 2 yaralı 1 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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