Son dakika: Gaziantep'te kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika: Gaziantep'te kavga: 1 ölü, 2 yaralı

10.02.2021 11:34 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:37
Son dakika: Gaziantep'te kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberine göre GAZİANTEP'te para meselesi yüzünden çıkan kavgada Adem S., arkadaşı Ali Kaya'yı (34) av tüfeği ile vurarak öldürdü.

GAZİANTEP'te para meselesi yüzünden çıkan kavgada Adem S., arkadaşı Ali Kaya'yı (34) av tüfeği ile vurarak öldürdü. Adem S., kendisine engel olmaya çalışan arkadaşının annesi Mevlide Kaya (71) ile diğer arkadaşı Mustafa Bayram'ı (39) ise yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Çıksorut Mahallesi'nde meydana geldi. Adem S., beraberinde Mustafa Bayram ile ortak arkadaşları Ali Kaya'nın evine gitti. Aralarında para meselesi bulunan Adem S. ile Ali Kaya arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Adem S., av tüfeği ile Ali Kaya'ya ateş açtı. Başına isabet eden saçmalar ile Kaya yere yığılırken, Adem S. kendisine engel olmaya çalışan anne Mevlide Kaya ile arkadaşı Mustafa Bayram'a da ateş açtı. Ali Kaya yaşamını yitirirken, yaralanan annesi Mevlide Kaya ile Mustafa Bayram ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

?Ali Kaya'nın cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Adem S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞTAFLI


Son dakika: Gaziantep'te kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika: Gaziantep'te kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika: Gaziantep'te kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika: Gaziantep'te kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika: Gaziantep'te kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika: Gaziantep'te kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika: Gaziantep'te kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

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