Son dakika! Gaziantep'te, 750 polisle 8 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başladı
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Son dakika! Gaziantep'te, 750 polisle 8 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başladı

18.02.2021 16:38 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:43
Son dakika! Gaziantep'te, 750 polisle 8 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başladı

Son dakika haberlerine göre GAZİANTEP'te, 750 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı.

GAZİANTEP'te, 750 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı. 4 mahalleyi kapsayan ve 8 saat sürecek hava destekli operasyonda, Özel Harekat ekipleri de görev alıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 13.00 sıralarında Hacıbaba, Nurtepe, Mithatpaşa, ve Eyüp Sultan mahallelerinde uyuşturucu operasyonu başlattı. Özel Harekat ekiplerinin de bulunduğu 750 polisin katılımıyla gerçekleşen operasyonda, narkotik köpek 'Gece' de yer aldı. Bir helikopterin havadan destek verdiği operasyonda, mahallelerin giriş ve çıkışları kapatılıp, sokaklar polis ablukasına alındı. Önceden belirlenen 30 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, bazı evlere kapıları koçbaşı ile kırarak girdi. Narkotik köpeği 'Gece'nin de kullanıldığı aramalarda şu ana kadar 1 kilo eroin, 1 kilo 298 gram esrar, 1 kilo 320 gram metamfetamin, 1 kilo 110 gram bonzai ile 3 hassas terazi, 5 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

EVLERDE KAMERALI TEDBİROperasyon kapsamında baskın yapılan bazı evlerde şüpheliler tarafından güvenlik kamerası sistemiyle önlem alındığı görüldü. Yapılan aramalarda uyuşturucu ticareti yapıldığına dair ipuçlarına ulaşılan adreslerde bazı şüpheliler gözaltına alınırken, ekiplerin operasyonu 8 saat sürdüreceği bildirildi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de operasyon yapılan mahallelerde, eş zamanlı gerçekleştirilen trafik denetimine katıldı. Bölgedeki esnafı da ziyaret eden Emniyet Müdürü Zeybek, uygulamalarda görev alan polis memurlarına çeşitli hediyeler verdi.


Son dakika! Gaziantep'te, 750 polisle 8 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başladı
Son dakika! Gaziantep'te, 750 polisle 8 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başladı
Son dakika! Gaziantep'te, 750 polisle 8 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başladı
Son dakika! Gaziantep'te, 750 polisle 8 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başladı
Son dakika! Gaziantep'te, 750 polisle 8 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başladı
Son dakika! Gaziantep'te, 750 polisle 8 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başladı
Son dakika! Gaziantep'te, 750 polisle 8 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başladı
Son dakika! Gaziantep'te, 750 polisle 8 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başladı
Son dakika! Gaziantep'te, 750 polisle 8 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başladı
Son dakika! Gaziantep'te, 750 polisle 8 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başladı
Son dakika! Gaziantep'te, 750 polisle 8 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başladı
Son dakika! Gaziantep'te, 750 polisle 8 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başladı
Son dakika! Gaziantep'te, 750 polisle 8 saat sürecek uyuşturucu operasyonu başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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