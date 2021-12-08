Son dakika: Gazeteci Raşit Kısacık hayatını kaybetti

MALATYA (AA) - Anadolu Ajansının (AA) eski bölge müdürlerinden gazeteci Raşit Kısacık, tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında vefat etti.

Malatya'da yaşayan ve bir süredir kalp rahatsızlığı bulunan Kısacık, tedavi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde hayatını kaybetti.

Kısacık'ın cenazesi, kılınan namazın adından dün Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, Malatya yerel basınına yıllarca hizmet vererek edebiyat dünyasına çok sayıda kitap kazandıran Raşit Kısacık gibi bir değeri kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Raşit Kısacık Malatya basınına yıllarca hizmet vermiştir. İnönü Üniversitesinin kuruluşunda alın teri vardır. Üstadımıza Allah'tan rahmet ailesi, yakınları ve Malatya basınına başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

1951 Yılında Malatya'da dünyaya gelen Kısacık, 1974 yılında aynı ildeki yerel gazetelerde mesleğe adım attı. Çeşitli kurumlarda görev yapan Kısacık, bir dönem AA Diyarbakır Bölge Müdürlüğü yapmıştı.

AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri

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