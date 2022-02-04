Son Dakika: Galatasaray'da Aytaç Kara'yla yollar resmen ayrıldı! İşte yeni takımı - Haberler
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Son Dakika: Galatasaray'da Aytaç Kara'yla yollar resmen ayrıldı! İşte yeni takımı

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Son Dakika: Galatasaray'da Aytaç Kara'yla yollar resmen ayrıldı! İşte yeni takımı

Son dakika: Galatasaray sezon başında kadrosuna kattığı Aytaç Kara'yı Göztepe'ye kiraladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın, 2021-2022 sezonu sonuna dek geçici transferi için Göztepe Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Ara transfer döneminde kadroyu yapılandıran Galatasaray'da bir isimle daha yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda sezon başında transfer edilen Aytaç Kara, sezon sonuna kadar Göztepe'ye kiralandı.

SEZON SONUNA KADAR GÖZTEPE FORMASI GİYECEK

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın, 2021-2022 sezonu sonuna dek geçici transferi için Göztepe Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Galatasaray'da Aytaç Kara'yla yollar resmen ayrıldı! İşte yeni takımı

SKOR KATKISI YOK

Aytaç Kara, Galatasaray formasıyla 12 maça çıkarken gol ya da asist yapma başarısı gösteremedi.

Son Dakika: Galatasaray'da Aytaç Kara'yla yollar resmen ayrıldı! İşte yeni takımı

Haberler.com - Güncel

Galatasaray, Göztepe, Güncel, Haber

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