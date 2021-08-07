Son dakika! Gala Gölü Milli Parkı'nda öğrencilere çevre bilinci anlatıldı

Son dakika haberine göre Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Enez Kaymakamlığınca yürütülen BioLearn Projesi kapsamında Gala Gölü Milli Parkı'nda yapılan açık hava sınıfının açılışı gerçekleştirildi.

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Enez Kaymakamlığınca yürütülen BioLearn Projesi kapsamında Gala Gölü Milli Parkı'nda yapılan açık hava sınıfının açılışı gerçekleştirildi.

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, törende, temel hedeflerinin gençlere çevre bilincini aşılamak olduğu söyledi.

Gala Gölü Milli Parkı'nın ülkenin önemli doğal alanlarından olduğunu aktaran Göktaş, "Siz çevreyi yok sayarsanız, çevre temizliğini görmezden gelirseniz çevre de doğa da size aynı mukavemeti gösterir." dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Erdal Ceyhan da Meriç Deltası sulak alanındaki Gala Gölü'nün, Türkiye'nin 36. Milli Parkı olarak ilan edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin önemli doğa alanları, önemli kuş alanları ve önemli bitki alanları listelerinde bulunan ve Ramsar kriterlerinin üçüne sahip uluslararası A sınıfı Meriç Deltası Sulak Alanının içerisinde bulunmaktadır. Karasal ve sucul ekosistem olarak 2 ana kısımda değerlendirilmiştir. 511 bitki ve 532 hayvan çeşitliliğiyle toplam 1043 canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Önemli kuş göç yolunun üzerindedir. Gala Gölü'nde kuş tür sayısı 232'dir."

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Kerim Yapça ise Gala Gölü'nün Türkiye'nin 36. Milli Parkı olduğunu aktardı. Gala Gölü'nde 217 kuş ve bitki çeşidi bulunduğunu anlatan Yapça, buranın doğal güzellik olarak korunması gerektiğini vurguladı.

Etkinlikte, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından mayıs ayında başlatılmış olan "Bioçeşitliliği Kirleticilerden Koruyorum" resim yarışmasında dereceye giren 15 çocuğa çeşitli ödüllerin yanı sıra bisiklet hediye edildi.

Daha sonra Orman Mühendisi Gökhan Üstün tarafından açık hava sınıfındaki öğrencilere ve ailelerine Gala Gölü Milli Parkı hakkında ders verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Çakıcı