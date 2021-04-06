Son dakika... Frigya Afyonkarahisar bölgesi ve savaş alanları uzmanlık eğitimi başladı
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Son dakika... Frigya Afyonkarahisar bölgesi ve savaş alanları uzmanlık eğitimi başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika... Frigya Afyonkarahisar bölgesi ve savaş alanları uzmanlık eğitimi başladı

Son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde Ankara Rehberler Odası işbirliğinde hazırlanan rehber uzmanlık eğitimi 4 Nisan tarihinde başladı.

Afyonkarahisar Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde Ankara Rehberler Odası işbirliğinde hazırlanan rehber uzmanlık eğitimi 4 Nisan tarihinde başladı.

Eğitimin teorik kısmı 4-7 Nisan tarihlerinde interaktif olarak 4 gün, uygulama eğitimi 14-15 Nisan tarihlerinde 2 gün olarak gerçekleşecek. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır yaptığı açıklamada Afyonkarahisar'ın turizmini geliştirmek, turizm bileşenlerinden rehber ihtiyaçlarını gidermek ve turizm potansiyelini geliştirmek için hazırladıkları 'Frigya Afyonkarahisar Bölgesi ve Savaş Alanları Uzmanlık Eğitimi'nin başladığı bilgisini verdi. Tanır, "Rehber uzmanlık eğitimi, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın onayı ile uygulamaya geçilmiştir" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika... Frigya Afyonkarahisar bölgesi ve savaş alanları uzmanlık eğitimi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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