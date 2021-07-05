Son dakika: Fransız futbolcular Griezmann ve Dembele'nin ırkçılık skandalı kamerada

Gelen son dakika haberine göre Fransa Milli Takımı'ndan Antoine Griezmann ve Ousmane Dembele'nin 2019 yılında kaldıkları bir oteldeki Asyalı görevlilerle alay ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

Fransa Milli Takımı'ndan Antoine Griezmann ve Ousmane Dembele'nin 2019 yılında kaldıkları bir oteldeki Asyalı görevlilerle alay ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Dembele'nin Griezmann'a, "Bütün o çirkin yüzler sen oyun oynayabilesin diye" ifadesini kullandığı videoya sosyal medyada tepki yağdı.

Fransa Milli Takımı oyuncusu Antoine Griezmann ve Ousmane Dembele'nin 2019 yılında kaldıkları otel odasında Asyalı çalışanlarla alay ettiği ortaya çıktı. Dembele'nin çektiği videoda, kaldıkları odadaki televizyona futbol oyunu kurmaya çalışan Asyalı otel çalışanları ile önce alay ettiği, daha sonra çalışanlara yönelik ırkçı sözler kullandığı görülüyor. Videoda Dembele'nin Griezmann'a, "Bütün bu çirkin yüzler, sen oyun oynayabilesin diye" dediği duyuluyor. Dembele daha sonra kamerayı Asyalı otel görevlilerinin yüzlerine yakınlaştırıp dilleriyle de alay ediyor. "Bu nasıl bir geri kalmış dildir?" diyen Dembele, "Ülkenizde teknolojik olarak gelişmiş misiniz, değil misiniz?" ifadelerini kullanıyor. Otel görevlilerinin ise Fransızca konuşmalarını anlamadığı görülüyor.

O ANLARA TEPKİ YAĞDI

Barcelona takımında forma giyen iki futbolcunun ortaya çıkan yeni görüntüleri sosyal medyada hızla yayılarak ülke gündemine oturdu. Sosyal medya platformu Twitter'da"#StopAsianHate" şeklinde etiket açılırken, iki futbolcunun da Milli Takımda forma giymemesi gerektiği yönünde yorumlar yapıldı.

(Özlem Kaplan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı