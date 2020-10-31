Fransa'da Ortodoks rahibe silahlı saldırı
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Fransa'da Ortodoks rahibe silahlı saldırı

31.10.2020 19:58 | Son Güncelleme: 31.10.2020 20:05

Fransa'nın Lyon kentinde Ortodoks bir rahibe silahlı saldırı düzenlendi.

Fransa'nın Lyon kentinde Ortodoks bir rahibe silahlı saldırı düzenlendi. Rahip saldırıda ağır şekilde yaralandı.

Fransa'nın Lyon kentindeki 7. Bölgede bulunan Kentin Saint-Lazare Caddesi üzerindeki Rum Ortodoks Kilisesi'nde bir rahip kimliği belirsiz bir kişi tarafından vuruldu. Olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, yaralı rahip hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, rahibin saldırıda ağır şekilde yaralandığını ve hayati tehlikesinin bulunduğunu aktardı.

Görgü tanıkları, rahibin kiliseyi kapattığı sırada bir kişinin yanına yaklaşarak iki el ateş ettiğini ifade etti.

Polis, saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. - LYON

Fransa'da Ortodoks rahibe silahlı saldırı
Fransa'da Ortodoks rahibe silahlı saldırı
Fransa'da Ortodoks rahibe silahlı saldırı
Fransa'da Ortodoks rahibe silahlı saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZLEM KAPLAN

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