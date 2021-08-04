Son dakika haber: Film setlerindeki görüntüleri aratmayan kaza güvenlik kamerasında
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Son dakika haber: Film setlerindeki görüntüleri aratmayan kaza güvenlik kamerasında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Film setlerindeki görüntüleri aratmayan kaza güvenlik kamerasında Ters dönen otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra yol ortasında durdu Ters dönerek sürüklenen araçtan şans eseri hafif yaralı olarak çıktı Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptıktan sonra...

Film setlerindeki görüntüleri aratmayan kaza güvenlik kamerasında

Ters dönen otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra yol ortasında durdu

Ters dönerek sürüklenen araçtan şans eseri hafif yaralı olarak çıktı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptıktan sonra ters dönerek yaklaşık 100 metre sürüklenmesi anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobil sürüklendiği anlar film setlerindeki sahneleri aratmadı.

Kaza, Afyonkarahisar-Denizli karayolu Dinar ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.Ş., yönetimindeki 34 UK 4510 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç önce yolun yan tarafından bariyerlere çarpıp ardından ters dönerek sürüklenmeye başladı. Otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra yol ortasında durabildi. Kazanın ardından çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücü T.Ş.'yi ters dönen araçtan çıkardı. Sürücü ardından ambulans ile Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından bölgeye gelen Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler güvenlik önlemleri alarak karayolunun ulaşıma kapanmasının önüne geçti.

Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Son dakika haber: Film setlerindeki görüntüleri aratmayan kaza güvenlik kamerasında
Son dakika haber: Film setlerindeki görüntüleri aratmayan kaza güvenlik kamerasında
Son dakika haber: Film setlerindeki görüntüleri aratmayan kaza güvenlik kamerasında
Son dakika haber: Film setlerindeki görüntüleri aratmayan kaza güvenlik kamerasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eyüp Şahin

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