Son Dakika! Filipinler'de 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü

Son dakika! Filipinler'in güneyindeki Sulu eyaletinde 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü. Yetkililer en az 45 kişinin kurtarıldığını, 17 kişinin hayatını kaybettiğini ve çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Filipinler'de 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü. Askeri uçağın, Sulu bölgesindeki Jolo Adası'na inmeye çalışırken düştüğü belirtildi.

45 KİŞİ KURTARILDI

AFP'ye açıklama yapan General Cirilito Sobejana, C-130 tip uçağın yanan enkazından şu ana kadar 45 kişini kurtarıldığını söyleyip "Arama ve kurtarma ekipleri, diğer kazazedelerin canını kurtarmak için bölgede çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

17 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Öte yandan kazada 17 kişi hayatını kaybetti. Uçağın, askeri okuldan yeni mezun olanları görev yerine götürmek üzere hareket ettiği öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...