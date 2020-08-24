Son dakika... Filipinler'de art arda patlamalar: En az 10 ölü, 40 yaralı Son dakika gelişmesine göre Filipinler'in güneyinde bir saat arayla meydana gelen iki patlamada, ilk belirlemelere göre en az 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Filipinler'in güneyinde bir saat arayla meydana gelen iki patlamada, ilk belirlemelere göre en az 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Ülke basınındaki habere göre, Sulu eyaletine bağlı Jolo kentinde yerel saatle saat 12.00 civarında Jolo Town Plaza yakınındaki iş hanı önünde, "park halindeki askeri tırın hedef alındığı" düşünülen bir patlama meydana geldi.

Askeri yetkililer, bu patlamada 5'i asker en az 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18'i asker 40 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İkinci patlamada can kaybı olup olmadığı bilinmiyor

Yerel medyadaki haberlere göre, ilk patlamanın olduğu sokağın 100 metre ilerisinde yaklaşık bir saat sonra yeni bir patlama gerçekleştiği kaydedildi.

İkinci patlamada, can veya mal kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Sulu Birleşik Görev Gücü Sözcüsü Yüzbaşı Rex Payot, basına yaptığı açıklamada, askerlerin, hükümetin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesi kapsamında görevli yetkililere yardım etmek üzere bölgede bulunduğunu aktardı.

Payot, ağır bir saldırı olduğunu söyleyerek, henüz konuyla ilgili detay veremeyeceğini dile getirdi.

İkinci patlamanın olduğu yerin, 27 Ocak 2019'da bir kilisedeki pazar ayini sırasında yapılan ve 23 kişinin ölümüne neden olan iki ayrı bombalı saldırının meydana geldiği yere yakın olması dikkati çekti.

Saldırının Ebu Seyyaf örgütünce gerçekleştirilmiş ihtimali

Henüz iki saldırıyı da üstlenen bulunmazken, olayın terör örgütü DEAŞ bağlantılı Ebu Seyyaf örgütü tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor.

Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.

Kaynak: AA