Son Dakika: FETÖ üyesi 3 şüpheli Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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Son Dakika: FETÖ üyesi 3 şüpheli Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Son dakika gündem haberi... Edirne sınırında, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 3 şüpheli tutuklandı.

07.09.2020 19:14 | Son Güncelleme: 07.09.2020 19:19

Edirne sınırında, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne ve Keşan emniyet müdürlükleri terörle mücadele şubesi ekipleri, yaptıkları istihbari çalışma kapsamında 3 kişinin Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunduğunu belirledi.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden birinin "Futbolda şike kumpası" davasında yargılanan ve 3 Temmuz'daki duruşmada, "yurt dışına çıkış yasağı" şartıyla serbest bırakılan eski emniyet amiri İbrahim Emre (47), bir diğerinin de aynı davada tutuksuz yargılanan eski komiser Ramazan Haktan Helvacı (32) olduğu belirlendi. Haktan'ın ayrıca FETÖ'ye ilişkin farklı davalarda da yargılandığı öğrenildi.

Diğer şüphelinin de memurluktan ihraç edilen Muhammet Emre (37) olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Son Dakika: FETÖ üyesi 3 şüpheli Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Kaynak: AA

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