Son dakika! FETÖ sanığı duruşma tanığını darp etti
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Son dakika! FETÖ sanığı duruşma tanığını darp etti

Son dakika haberleri: FETÖ sanığı duruşma tanığını darp etti Kahramanmaraş Diyanet-Sen Başkanı Şevket Bozdoğan, meslekten ihraç edilen sanık müftülük çalışanının duruşma öncesi saldırısına uğradığını söyleyerek şikayetçi oldu Kahramanmaraş'ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması duruşmasına tanık...

17.06.2020 16:32 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:40

FETÖ sanığı duruşma tanığını darp etti

Kahramanmaraş Diyanet-Sen Başkanı Şevket Bozdoğan, meslekten ihraç edilen sanık müftülük çalışanının duruşma öncesi saldırısına uğradığını söyleyerek şikayetçi oldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması duruşmasına tanık olarak katılan Diyanet-Sen İl Başkanı Şevket Bozdoğan sanığın saldırıya uğradı.

FETÖ/PDY kapsamında İl Müftülüğü görevinden ihraç edilen H.M.A.'nın yargılanmasına devam edildi. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tanık olarak katılan Diyanet-Sen Şube Başkanı Şevket Bozdoğan 'FETÖ'den ihraç edilen diyanet görevlisi sanığın saldırısına uğradığını iddia etti.

Darp edildiğini söyleyen Bozdoğan, "Bugün saat 10.30'da FETÖ'den ihraç edilen H.M.A. hakkında tanık olarak çağrıldım. Saat 10.40'ta adı geçen şahıs bana adliye önünde saldırdı. Saldırı sonrası kaşımda ve yüzümde yara oluştu. Ben önce konuşmaya geliyor zannettim birden üzerime saldırdı yumruk atmaya başladı. Hakkında şikayette bulunacağım" diye konuştu.

Son dakika! FETÖ sanığı duruşma tanığını darp etti

Kaynak: İHA

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