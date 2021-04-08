Son dakika... FETÖ/PDY'nin Zonguldak'ta yeniden yapılanmasına yönelik operasyon: 14 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanma çalışmalarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 14 kişi, gözaltına alındı.

ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanma çalışmalarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 14 kişi, gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin kentte yeniden yapılanma çalışmalarına yönelik soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında iş insanı, avukat, ihraç edilmiş ve aktif olarak çalışan kamu görevlilerinin bulunduğu 14 kişiyi sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin terör örgütünün yeniden yapılanma, mevcutlarla dayanışma ve devamlılığı sağlamak üzere bir araya gelerek örgütün Zonguldak yapılanmasına yönelik çalışmalar yaptığı tespit edildi. Şüpheliler emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN