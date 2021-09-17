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Son dakika! FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarındaki açıklamaları nedeniyle İlker Başbuğ'un 4 yıla kadar hapsi istendi

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Son dakika! Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarındaki açıklamaları nedeniyle başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede Başbuğ'un 'kamu görevlilerine hakaret' suçlamasıyla 4 yıla kadar hapsi istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un "kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret" suçundan cezalandırılması istemiyle dava açtı. İddianamede, Başbuğ'un 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

TEKLİFİN FETÖ'NÜN DİREKTİFİYLE HAZIRLANDIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

İlker Başbuğ katıldığı bir televizyon programında Fetö'nün siyasi ayağı tartışmasında, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan düzenlemeye dikkat çekmiş ve "2009'da bu kanun teklifini kim hazırladı?" diye sormuştu. Teklifin FETÖ'nün direktifi ile hazırlandığını ileri süren Başbuğ, "Askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan o düzenlemede kimin imzası varsa siyasi ayak oradadır" demişti.

ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Başbuğ'un bu sözlerine tepki göstermiş ve AK Parti milletvekillerine seslenerek, "Zaman zaman yanlış değerlendirmeleriyle kamuoyunun önüne çıkan eski bir genelkurmay başkanı bu düzenlemeyi bahane ederek Meclis'i itham altında bırakmıştır. Kendisini iyi tanırım. Bu konuda hepiniz süratle dava açmalısınız" demişti. Daha sonra Başbuğ hakkında dava açılmıştı.

Son dakika! FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarındaki açıklamaları nedeniyle İlker Başbuğ'un 4 yıla kadar hapsi istendi
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