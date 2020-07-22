Son Dakika: FETÖ'cülerle ilgili skandal öneride bulunan Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti
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Son Dakika: FETÖ'cülerle ilgili skandal öneride bulunan Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti

Son dakika: FETÖ'cülerle ilgili, "Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor" şeklinde skandal öneride bulunan Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı görevinden istifa etti.

22.07.2020 11:56 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:23

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış Afyonkarahisar'da düzenlenen bir panelde FETÖ'cülerle ilgili skandal bir öneriye imza atarak darbe teşebbüsünde bulunanların topluma kazandırılması gerektiğini dile getirdi. Yaramış tepki çeken sözleri sonrası özür dilemiş ve "Çok pişmanım, tepki gösteren herkes haklı, herkesten özür dilerim. Şu an görevimin başındayım ama Cumhurbaşkanımız istifa et derse ederim" ifadelerini kullanmıştı. Yaramış, bugün görevinden istifa etti.

NE DEMİŞTİ?

Yaramış, günler önce yaptığı konuşmada, "Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Yanlış anlaşılmaya sebep olan ifadeleri için özür dileyen Yaramış, "14 Temmuz 2020 tarihinde Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi Temmuz'u Anlamak" konulu toplantıda yaptığım konuşma üzerine yapılan binaen bu açıklamayı yapmayı gerekli gördüm. Bahsi geçen konuşmamda da ifade ettiğim gibi tüm darbeler ve darbecilere karşı özellikle de FETO ihanetine karşı duruşum açık ve nettir. Darbecilerle uzlaşılmaz, onlarla sadece her şartta ve her zeminde mücadele edilir. Darbeye karışmış, vatanımıza ve şehitlerimize ihanet etmiş darbecilerin affı söz konusu dahi olamaz. Aksinin düşünülmesi bile muhaldir. Her ne kadar bağlamından koparılmış olsa da basına yansıyan ve kastımı avın ifadeler, kurumumu değil bir akademisyen olarak şahsımı bağlamaktadır. Bu itibarla gayri meşru her oluşum gibi FETÖ ile de hayatımın her aşamasında mücadele ettiğimin, bundan sonra da edeceğimin bilinmesini isterim. Yanlış anlaşılmaya sebep olan ifadelerim için derin üzüntümü beyan ederim" ifadelerini kullanmıştı.

AHMET YARAMIŞ KİMDİR?

Prof. Dr. Ahmet Yaramış 1968 yılında Çorum ili İskilip ilçesi Kayaağzı köyünde doğdu. İlkokul ve ortaokulu Amasya'nın Merzifon ilçesinde, liseyi İskilip'te tamamladı. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1991-1993 yılları arasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde tarih öğretmeni olarak çalıştı. 1993 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne araştırma görevlisi olarak atandı. Gazi Üniversitesi (1993) ve ABD Connecticut Üniversitesinde (1996) yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2002 yılında "II. Mahmut Döneminde Asakir-i Mansure-i Muhammediye, 1826-1839" başlıklı teziyle Ankara Üniversitesinde doktor unvanı aldı. 2002 yılında yardımcı doçent, 2008 yılında doçent, 2014 yılında profesör oldu. Afyon Kocatepe Üniversitesinde bölüm başkanlığı, yüksekokul ve enstitü müdürlükleri ile dekanlık görevlerinde bulundu. 20 Nisan 2020 tarihinde Türk Tarih Kurumu Başkanı olarak görevine başladı. Osmanlı askerî ve sosyal tarihi ile eğitim tarihi konularında çok sayıda makalesi, kitap bölümü ve kitabı bulunan Yaramış, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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Son Dakika: FETÖ'cülerle ilgili skandal öneride bulunan Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti
Haber Yorumları (5)
ŞAMATA BİTTİ: Türk tarih kurumu bir işe yaramazdan kurtulmuştur. Bir tarih sever olarak çok mutluyum. Geçmişi asla unutmayın çünkü geçmiş aynı zamanda gelecektir.
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VATAN HAİNLİĞİNİN AFFI OLMAZ: VATANIMA, NAMUSUMA, BAYRAĞIMA GÖZ DİKEN KİM OLURSA ONUN GÖZÜNÜ OYARIM. KİMSE HÜMANİZM, HOŞGÖRÜ, VİCDAN AYAĞINA YATMASIN
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YOZGATLIM: ah ki an vah ki vah demis daha ne desin
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