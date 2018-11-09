Son Dakika! FETÖ'den Yargılanan Ünlü Şarkıcı Atilla Taş Gözaltına Alındı

FETÖ'nün medya yapılanmasında yargılanarak 3 yıl1 ay 15 gün hapis cezası alan ve 14 ay hapis yatan şarkıcı Atilla Taş, kalan cezasını yatması için yeniden gözaltına alındı. Atilla Taş, 'Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) medya yapılanmasına' ilişkin davada 'örgüte yardım etmek' suçlamasıyla tutuklanmış ve 14 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest kalmıştı.

"İNFAZI İÇİN GÖZALTINA ALINDI"

Atilla Taş'ın gözaltına alındığını duyuran Akademisyen Yaman Akdeniz, "Can dostumuz Atilla Taş, cezasının infazı için gözaltına alındı, Çağlayan Adliyesine götürülüyor şu anda. Mahkemeden gündelik takip ediyorduk, kapıya gelmelerine gerek yoktu" dedi.