Son Dakika! FETÖ'den Yargılanan Ünlü Şarkıcı Atilla Taş Gözaltına Alındı
Son dakika! FETÖ'nün medya yapılanmasında yargılanarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan ve 14 ay hapis yatan şarkıcı Atilla Taş, kalan cezasını yatması için yeniden gözaltına alındı.
FETÖ'nün medya yapılanmasında yargılanarak 3 yıl1 ay 15 gün hapis cezası alan ve 14 ay hapis yatan şarkıcı Atilla Taş, kalan cezasını yatması için yeniden gözaltına alındı. Atilla Taş, 'Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) medya yapılanmasına' ilişkin davada 'örgüte yardım etmek' suçlamasıyla tutuklanmış ve 14 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest kalmıştı.
"İNFAZI İÇİN GÖZALTINA ALINDI"
Atilla Taş'ın gözaltına alındığını duyuran Akademisyen Yaman Akdeniz, "Can dostumuz Atilla Taş, cezasının infazı için gözaltına alındı, Çağlayan Adliyesine götürülüyor şu anda. Mahkemeden gündelik takip ediyorduk, kapıya gelmelerine gerek yoktu" dedi.
YORUMLAR (5)
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acunun izlizyonu gibi tek numaralik bunlar beyinleri tek hucrelik birilerine arkasini dayamis sozde sanatci bunlar kedi kadar yollari yok desem kediye yazik ederim bunlara degilCevap Yaz 29 5 Yayından Kaldır
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3 yıl ceza almışsa ..AKŞAM EVDE ...zira 5 ay fazla bile yatmış ............1.5 yıl yatmış 2 YILDA DENETİM= 3.5 YIL ................infaz düşümünü yapmıyorum bile ....Cevap Yaz 13 1 Yayından Kaldır
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sanatcı bu, fetöcü veya şucu bucu olabilir mi. sanatçı özgündür hiçbir kimseye baglanmaz, yanlış yerdesiniz.Cevap Yaz 18 73 Yayından KaldırSEZGİN KOC: Ne ictin sen...harbi söyle45 5 Yayından Kaldır
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senin ne işin var siyasetle ham çökelekCevap Yaz 31 8 Yayından Kaldır