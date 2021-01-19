Son dakika: Fatma Şahin çocuklarla kar topu oynadı
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Son dakika: Fatma Şahin çocuklarla kar topu oynadı

19.01.2021 15:21 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:25
Son dakika: Fatma Şahin çocuklarla kar topu oynadı

Son dakika haberleri... GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentte yapılan çalışmaları incelediği sırada parktaki çocuklarla kar topu oynadı.

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentte yapılan çalışmaları incelediği sırada parktaki çocuklarla kar topu oynadı.

Kent genelinde yağan karın ardından yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Fatma Şahin, bu sırada Kırkayak Parkı'nda kardan adam yapan çocukları görünce yanlarına gitti. Fatma Şahin, daha sonra çocuklarla birlikte bir süre kar topu oynayarak, eğlencelerine ortak oldu.


Son dakika: Fatma Şahin çocuklarla kar topu oynadı
Son dakika: Fatma Şahin çocuklarla kar topu oynadı
Son dakika: Fatma Şahin çocuklarla kar topu oynadı
Son dakika: Fatma Şahin çocuklarla kar topu oynadı
Son dakika: Fatma Şahin çocuklarla kar topu oynadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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