Son dakika: Fatma Şahin çocuklarla kar topu oynadı

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentte yapılan çalışmaları incelediği sırada parktaki çocuklarla kar topu oynadı.

Kent genelinde yağan karın ardından yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Fatma Şahin, bu sırada Kırkayak Parkı'nda kardan adam yapan çocukları görünce yanlarına gitti. Fatma Şahin, daha sonra çocuklarla birlikte bir süre kar topu oynayarak, eğlencelerine ortak oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI