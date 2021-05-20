Fatih'te Süleymaniye Cami yanında metruk binada yangın -2

FATİH'te Süleymaniye Cami yanında 3 katlı metruk binada yangın çıktı.

FATİH'te Süleymaniye Cami yanında 3 katlı metruk binada yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı kaplarken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Edinilen bilgiye göre saat 09.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan 3 katlı metruk binada yangın çıktı. Süleymaniye Camii'nin yanında bulunan yanan binada alevler kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına merdiven aracıyla müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Bir itfaiye aracının şoförü dar sokaklar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında bina kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangınla ilgili soruşturması sürüyor. Yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu görüntüsüne de yansıdı. (LAR)

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı