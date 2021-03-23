Son Dakika: Fatih Nurullah kimdir? Fatih Nurullah kaç yaşında, eşi kim?

Türkiye'de uzun süre konuşulan Fatih Nurullah'ın 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar konusu ile Son Dakika: Fatih Nurullah kimdir? Fatih Nurullah kaç yaşında, eşi kim?

Türkiye'de uzun süre konuşulan Fatih Nurullah'ın 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar konusu ileSon Dakika: Fatih Nurullah kimdir? Fatih Nurullah kaç yaşında, eşi kim? Detaylar haberimizde.

FATİH NURULLAH KİMDİR?

Eyüp Fatih Şağban (1962, İstanbul), ya da takma adıyla Fatih Nurullah, Uşşaki Tarikatı olarak bilinen dini grubun lideri. 2020 yılında, 12 yaşında bir kız çocuğunu istismar ettiği için halen tutuklu yargılanmaktadır.

Sakarya'da "Fatih Nurullah" adıyla bilinen tarikat lideri Eyüp Fatih Şağban'ın 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüş ve olay sonrası Fatih Nurullah tutuklanmıştı. Türkiye'nin gündemine oturan skandal olayın yankıları sürerken, sahte şeyhe bir darbe de eşinden geldi.

FATİH NURULLAH EŞİ KİM?

Eyüp Fatih Şağban'ın eşi Ümran Şağban, tutuklanma kararının ardından eşine boşanma davası açtı. Aileye yakın kaynaklardan öğrenildiğine göre Ümran Şağban dava için başvuru yaptı.1987 yılında evlenen çiftin 4 çocuğu olduğu belirtiliyor.