Fabrika işçilerini taşıyan otobüsün devrilme anı kamerada
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Fabrika işçilerini taşıyan otobüsün devrilme anı kamerada

İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir - Haberler | 3. Sayfa

Fabrika işçilerini taşıyan otobüsün devrilme anı kamerada Korkunç kaza saniye saniye kameralara yansıdı Adıyaman'da önceki gün fabrika işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Fabrika işçilerini taşıyan otobüsün devrilme anı kamerada

Korkunç kaza saniye saniye kameralara yansıdı

ADIYAMAN - Adıyaman'da önceki gün fabrika işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Geçtiğimiz cumartesi günü bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan Ali Rıza Aslan idaresindeki 02 S 0062 plakalı Mercedes marka otobüs, Fatih Mahallesi 2. Çevre Yolu Hazreti Ali Camii yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrilmişti. Otobüsün devrilmesi sonucu ortalık savaş alanına dönerken, otobüs refüjdeki elektrik direğiyle ağaçları parçalayarak yolun karşı tarafına geçmiş ve yaklaşık 80 metre ilerledikten sonra durabilmişti. Meydana gelen kazada otobüs sürücüsü Ali Rıza Aslan ile otobüste bulunan Yusuf Karakuş yaralanmış, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Kazanın başlangıç anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüsün çevre yolunda ilerlerken refüje çıktığı ve karşı şeride geçtiği anlar yer alıyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Fabrika işçilerini taşıyan otobüsün devrilme anı kamerada
Fabrika işçilerini taşıyan otobüsün devrilme anı kamerada
Fabrika işçilerini taşıyan otobüsün devrilme anı kamerada
Fabrika işçilerini taşıyan otobüsün devrilme anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir

Çabaları takdir topladı! Gazeteciler hem haber yaptı, hem yangına müdahale etti
Çabaları takdir topladı! Gazeteciler hem haber yaptı, hem yangına müdahale etti
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