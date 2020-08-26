Son Dakika: Evlerine giren hırsız tarafından bıçaklanarak öldürlen yaşlı çiftin cenazesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Evlerine giren hırsız tarafından bıçaklanarak öldürlen yaşlı çiftin cenazesi

Son dakika gündem haberi... Kırklareli'nin Vize ilçesinde hırsızlık için girdiği evin sahibi yaşlı çifti bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

26.08.2020 19:09 | Son Güncelleme: 26.08.2020 19:14

Kırklareli'nin Vize ilçesinde hırsızlık için girdiği evin sahibi yaşlı çifti bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gazi Mahallesi Kışla Caddesi'nde emekli öğretmenler Aykut ile eşi Vesile Küçükesin'in yaşadığı iki katlı evin mutfak camından içeriye girip yaşlı çifti bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Caner Yaşgüç'ün (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Güvenlik önlemleri altında Vize Adliyesine sevk edilen Yaşgüç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

-Cenazeleri toprağa verildi

Aileye taziye ziyaretinde bulunan Belediye Başkanı Ercan Özalp, çiftin dünya tatlısı insanlar olduğunu belirtti.

Öldürülen emekli öğretmenlerin öğrencisi olduğunu anlatan Özalp, "Binlerce öğrencisi var ben de öğrencilerinden bir tanesiyim, çok üzüntülüyüm. Vize'de iki güzel insan kim var diye sorsanız söylenecek insanlardı. Sütten kediyi kovmazlar, karıncayı incitmezler." dedi.

Namık Kemal Mahallesi Muhtarı Necmi Arcan da öğretmen çiftin çok mütevazi bir kişiliğe sahip olduklarını anlattı.

Öğretmenlerinin canice öldürüldüğünü vurgulayan Arcan, "Zanlı suç makinesiydi, bayağı dosyası vardı. Acımız büyük." dedi.

Çiftin cenazesi Fatma Hatun Caminde kılınan namazın ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Olay

Vize İlçesi Gazi Mahallesi Kışla Caddesi'nde iki katlı evde yaşayan emekli öğretmenler Aykut (72) ile Vesile (73) Küçükesin'e ait otomobille bir kişinin hızla uzaklaştığını gören komşuları durumu polise haber vermişti. Olay yerine gelen polis, çiftin bıçaklanmış olduğunu görünce 112 Acil Servis ekibi istemişti. Sağlık ekibi, çiftin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Çiftin otomobili ile olay yerinden kaçtığı belirlenen katil zanlısı Yaşgüç, polis ve jandarma ekiplerinin kovalamacası sonucu Tekirdağ'ın Saray ilçesine bağlı Karabürçek köyünde kaza yapınca yakalanmıştı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Evlerine giren hırsız tarafından bıçaklanarak öldürlen yaşlı çiftin cenazesi

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi 3. Sayfa
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı 3. Sayfa
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı Sağlık
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden...
Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor Ekonomi
Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti Ekonomi
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek Politika
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Ukrayna, vaka sayısının artması üzerine yabancılara sınırlarını yeniden kapatma kararı aldı
Ukrayna, vaka sayısının artması üzerine yabancılara sınırlarını yeniden kapatma kararı aldı
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
Rusya'dan Türkiye'ye 'Ortak helikopter üretimine açığız' çağrısı
Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı
Antika sevdasını 'Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum' diyerek anlattı
Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu
Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu
Açılışını Erdoğan'ın yaptığı Çetin Barajı ekonomiye 50 günde 30 milyon dolar katkı sağladı
Açılışını Erdoğan'ın yaptığı Çetin Barajı ekonomiye 50 günde 30 milyon dolar katkı sağladı
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi
Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi
İşte Musa Orhan'ın tahliyesinin gerekçesi! Mahkeme 'Kızın rızası var' diyor
İşte Musa Orhan'ın tahliyesinin gerekçesi! Mahkeme "Kızın rızası var" diyor
Eski futbolcu Ahmet Dursun'un Beşiktaş paylaşımı geceye damga vurdu
Eski futbolcu Ahmet Dursun'un Beşiktaş paylaşımı geceye damga vurdu
Leicester City, Jamie Vardy ile 3 yıllık sözleşme yeniledi
Leicester City, Jamie Vardy ile 3 yıllık sözleşme yeniledi
Yakınlarının 4 gündür haber alamadığı kadın, evinde ölü bulundu
Yakınlarının 4 gündür haber alamadığı kadın, evinde ölü bulundu
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Başına gelmeyen kalmadı! Motosikleti devrildi, hastaneye götürülürken de ambulans kaza yaptı
Başına gelmeyen kalmadı! Motosikleti devrildi, hastaneye götürülürken de ambulans kaza yaptı
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı
Son Dakika: Süper Lig'de 2020/21 sezonu planlaması netleşti! Toplam 9 hafta, hafta içi oynanacak
Son Dakika: Süper Lig'de 2020/21 sezonu planlaması netleşti! Toplam 9 hafta, hafta içi oynanacak
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 'Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı' iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Faik Öztrak Yaşar Güler Murat Kurum
Magazin Onur Saylak Halit Ergenç Burak Özçivit Murat Dalkılıç
Spor Erol Bulut Lionel Messi Gökhan Gönül Malcolm Thomas Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Su Barcelona Yunanistan Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: Son Dakika: Evlerine giren hırsız tarafından bıçaklanarak öldürlen yaşlı çiftin cenazesi - Kırklareli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 19:14:13. #1.15#
title