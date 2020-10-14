Son dakika: Evinin önünde husumetlisince silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika: Evinin önünde husumetlisince silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

14.10.2020 21:19 | Son Güncelleme: 14.10.2020 21:23
Son dakika: Evinin önünde husumetlisince silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Son dakika haberi: ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, husumetlisi Erdoğan K. tarafından evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Murat Cura (67), hayatını kaybetti.

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, husumetlisi Erdoğan K. tarafından evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Murat Cura (67), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Çaycuma'ya bağlı Kayıkçılar köyünde meydana geldi. Murat Cura, evinden çıktığı sırada aralarında husumet bulunan Erdoğan K.'nın silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Murat Cura, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat Cura, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Erdoğan K. ise jandarma ekiplerince yakalandı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yeliz ALAGÖZ

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump İlham Aliyev Abdülhamit Gül Engin Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Esra Erol Yekta Kopan Merve Boluğur
Spor Vitor Hugo Erol Bulut Gökhan Töre Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Daha Fazla Ekim Milli Kadir Şeker Engin Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Evinin önünde husumetlisince silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 21:24:31. #1.14#
title